Публике могут больше никогда не показать фото детей Уэльских: эксперт объяснил причину

Говорят, что принцесса Кэтрин, которая сейчас находится на больничном, сильно встревожена из-за ситуации со снимком. И эксперты предполагают, что это может повлиять на то, что поклонники больше не увидят семейных фотографий принца и принцессы Уэльских и их детей, которыми пара всегда делилась в важные семейные даты, как, например, в дни рождения или другие праздники.

Фотография принцессы Уэльской с детьми, которую опубликовала семья в своих аккаунтах в соцсетях / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Королевский комментатор и редактор Daily Mirror Royal Рассел Майерс рассказал The Royal Beat на True Royalty TV о том, что принцесса Уэльская, возможно, никогда больше не опубликует фотографию своих детей после ошибки на снимке, представленном ко Дню матери.

"Я думаю, что самым большим позором будет то, что Кейт, возможно, никогда больше не выставит фотографию. И у нас были годы, когда она выставляла фотографии детей в день их рождения, первый день Луи в школе, их рождественские открытки. Если она этого не сделает, для нее это будет огромный позор", - считает эксперт, цитирует его слова издание express.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / Фото: Associated Press

Помощник редактора Times Кейт Мэнси поделилась некоторыми подробностями о фотографии и заявила, что команда Уэльских отреагировала очень быстро по сравнению с "дворцовыми стандартами".

"Мне сказали, что изображение было распространено среди команды в субботу. Снимок был сделан в пятницу, отредактирован принцессой Уэльской в ​​пятницу вечером, в субботу утром передан команде. И никто не заметил, что с фотографией какая-то проблема. Команда действовала очень быстро. Уведомления о жалобах начали появляться в воскресенье вечером, а на следующее утро мы получили личное заявление Кэтрин в ее аккаунте в социальной сети в Instagram, что с точки зрения времени дворца является молниеносной скоростью. Они никогда не действуют так быстро", - говорит эксперт.

А редактор дневника Daily Mail Ричард Иден ранее заявил, что "принцессу Уэльскую бросили под автобус" и объяснил, что не так с принцем Уильямом во всей этой истории.

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