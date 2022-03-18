"Пусть маленькие победители выиграют в своей личной войне": Елена Зеленская показала онкобольных детей

Первая леди Украины рассказала об онкобольных детях, которых удалось отправить на лечение за границу.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram фотографии авторства Антона Кулаковского, на которых запечатлены онкобольные дети. Она отметила, что у них сейчас две войны. Одна – разрушающая их дома и города, а другая – их личная война с болезнью.

Первая леди отметила, что взрослые могут помочь им. В первую очередь они могут эвакуировать их из одной войны и помочь выиграть другую.

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"Еще 42 ребенка (а всего уже более 200) с онкодиагнозами удалось переправить на лечение за границу. Как и в предыдущих "рейсах жизни", сначала они прибыли во Львов, в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Затем – в сопровождении близких и медиков – в Польшу.

И уже после этого маленьких пациентов при поддержке международного онкологического сообщества распределяют на постоянное лечение в разные страны Европы", — написала Зеленская.

Также первая леди пожелала этим детям одолеть болезнь.

"Пусть маленькие победители выиграют в своей личной войне. А мы, взрослые, одержим для них победу в другой", – добавила Елена.

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