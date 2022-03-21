"Пусть затихнет война и начнется музыка мира": в Берлинской филармонии прошел концерт в поддержку Украины

"Пусть затихнет война и начнется музыка мира": в Берлинской филармонии прошел концерт в поддержку Украины

Елена Зеленская поблагодарила организаторов концерта за поддержку.

В Берлинской филармонии прошел благотворительный концерт с участием украинских звезд классической музыки. Средства от продажи билетов будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

Об этом в своем Instagram написала Елена Зеленская. Она выложила фотографии из концерта.

"Музыка во время войны – это победа гармонии над варварством и агрессией. Концерт в поддержку Украины в Берлинской филармонии. На сцене – украинские музыканты, многие из них, как выдающийся Валентин Сильвестров, как и миллионы соотечественников, стали вынужденными переселенцами из-за войны.

Благодарю за организацию концерта Посольство Украины в ФРГ, Музей Берлинской стены, музыкальный салон IMP. Пусть затихнет война. И начнется музыка мира", – написала первая леди Украины.

Ранее Зеленская рассказала об онкобольных детях, которых удалось отправить на лечение за границу.

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