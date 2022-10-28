Пустил слюни: пес Патрон показал новую фотографию в красивой вышиванке

Пес Патрон опубликовал в Instagram свой новый забавный снимок, на котором он предстал в своей любимой красивой вышиванке с красными кистями. Позировала четырехлапая звезда на столе на фоне сине-желтого флага и флага ГСЧС. На фото собака пускает слюни.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Украинцы и ленд-лизь. Всем просто лизь", — с юмором подписал Патрон фотографию.

Напомним, пес Патрон и Monatik снялись в обучающих уроках для школьников, у которых рассказывается, как нужно себя вести, если нашли мины или боеприпасы.

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