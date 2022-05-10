Путин думает только о том, чтобы не умереть под ножом хирурга и "жалко шамкает ни о чем"

Путин думает только о том, чтобы не умереть под ножом хирурга и "жалко шамкает ни о чем"

Фраза "гора родила мышь" наиболее точно описывает поведение Путина на параде, посвященному 9 Мая.

Сегодня Telegram-канал Generall SVR поделился анализом выступления Путина и инсайдерской информацией о его здоровье. Как утверждают информаторы канала, Путин выбрал самую неэмоциональную и неинформативную речь ко Дню Победы из подготовленных для него помощниками. Кроме того, он внес в нее собственные правки, которые сделали ее еще более серой и невнятной. Окружение диктатора было удивлено, канал цитирует очень близкого к Путину человека, назвавшего речь "жалким шамканьем ни о чем".

Утверждается, что Путин в последнее время находится в подавленном состоянии. Виной тому подготовка к предстоящей хирургической операции, которая должна пройти в ближайшем обозримом будущем.

"Сама операция, по словам врачей, несложная, но риски всегда существуют, а насколько быстро президент восстановится и сможет полноценно исполнять свои функции, - вообще большой вопрос. Врачи считают, что для восстановления Путину понадобится от двух дней. В любом случае риски для Путина высоки, и, видимо, именно это основная причина того, что в своей речи президент решил обойти все острые темы, максимально сгладив повестку, опасаясь вызвать ненужные потрясения излишне эмоциональной и решительной риторикой. Сюда же можно отнести и отсутствие планов и перспектив в его монологе. У Путина сейчас две основные проблемы: как не сдохнуть под ножом хирурга и как не очнуться после операции уже фактически свергнутым. Незавидное положение у полутрупа", - сообщает канал.

Кроме того, многие заметили, как тяжело Путину было передвигаться. Сидя на параде, он кутал ноги в плед, хотя сидящие рядом люди явно не мерзли без дополнительного утепления, его лицо выглядело опухшим и нездоровым.

Также инсайдер канала пояснили, что воздушную часть парада Победы отменили потому, что Владимир Путин боится возможного "удара с воздуха", потому что он банальный трус и параноик, об этом, по мнению канала, знает всё его окружение. В других регионах воздушную часть парада отменили, что называется "за компанию", чтобы отмена в Москве не вызывала особого внимания.

Читайте также: