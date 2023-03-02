Путин готовится к новому курсу терапии: что известно

Уже в конце этой недели Путин планирует посвятить все свое время здоровью, которым, как известно, диктатор похвастаться не может.

Еще во время визита президента США Байдена в Киев писали, что здоровье Путина сильно подкосилось. Теперь телеграм-канал Generall SVR пишет, что вчера вечером здоровье Путина снова ухудшилось, он отказался от еды из-за сильной тошноты и головной боли.

"К президенту были вызваны дежурные медики, которые, пробыв с Путиным около получаса, удалились, оставив его отдыхать. Мы уже рассказывали, что начиная с 5 марта главу государства ждет обязательный курс терапии, и в этой связи непонятна бравада пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о плотном графике Путина на весь март. Песков, конечно, не полностью, но все же осведомлен и о текущих проблемах со здоровьем у президента, и о предстоящем курсе терапии, при прохождении которой Путин находится далеко не в лучшем состоянии. Встречи в режиме видеосвязи и выход на публику и под камеры для участия в мероприятиях дублера президента - вот что нас ждет. А возможности Путина в ближайшее время будут сильно ограничены", - пишет канал.

Какая именно терапия будет предложена Путину в этот раз, не сообщается. Напомним, у диктатора рак органов системы желудочно-кишечного тракта. Такой диагноз уже неоднократно звучал в прессе.

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