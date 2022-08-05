Путин или его двойник: правая рука диктатора снова стала крепкой (фото)

Глава украинской военной разведки, генерал-майор Кирилл Буданов, недавно предположил, что Путин, которого периодически показывают публике, на самом деле может быть фейковым.
Он считает, что лидера Кремля могут заменять двойники, потому что сам диктатор болеет, и это уже давно не секрет. О таких нескольких двойниках Путина говорить начали давно, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. "У них разные привычки, разные манеры, разная походка, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", - обратил внимание глава военной разведки Украины.
Сегодня Путин встретился в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Приветствовали они друг друга крепким рукопожатием. И надо же, в этот раз правая рука Путина оказалась рабочей. Она крепко сжимала руку господина Эрдогана, причем несколько раз за встречу.
А еще совсем недавно мы видели, что правая рука Путина совсем немощная. Во время осмотра музейно-исторического парка в Кронштадте вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и его дочерью Ксенией Шойгу президент РФ отмахивался от комаров одной левой, в то время как правая абсолютно бездействовала.
Так что же это, Путин пошел на поправку или на встречу с Реджепом снова приехал двойник? Да и на стуле этот Путин сидит куда увереннее его предшественников.
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