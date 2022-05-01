Путин, Кабаева и их дети: еще одна версия состава тайной семьи, рассказанная знакомым гинеколога гимнастки

Путин, Кабаева и их дети: еще одна версия состава тайной семьи, рассказанная знакомым гинеколога гимнастки

О тайной семье Путина ходит очень много слухов. Женат ли на Кабаевой, состоит ли с ней в неформальных отношениях, есть ли у них общие дети, сколько их, мальчики или девочки? Все это тайна покрытая мраком.

Сколько детей родилось в тайном браке Кабаевой и Путина? До недавнего времени информацию о детях пары была такой:

в июле 2013 года в интервью журналу "Большой спорт" Алина Кабаева официально заявила, что у нее нет детей;

в марте 2015 года по информации газеты "Нойе Цюрихер Цайтунг", в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии, Кабаева родила девочек-близнецов;

по неофициальным данным, у пары также есть двое сыновей-близнецов, их Алина родила в 2019 году в Кулаковском роддоме в Москве;

никакую информацию о рождении детей публично и официально Кабаева не подтверждала.

Алина Кабаева / www.spletnik.ru

И вот, наконец, издание Тages Аnzeiger написало, что у них есть подтверждение того, что предполагаемая любовница президента России находилась в Лугано и с рождением двоих детей ей помогла швейцарская гинеколог с русскими корнями.

Информацией с журналистами поделился знакомый гинеколога Кабаевой. Доктор, которая много лет знакома с Путиным, переехала в Швейцарию из совестного союза более 30 лет назад. Согласно свидетельствам, у Владимира Путина есть два тайных сына от его любовницы Алины Кабаевой. Гимнастка родила двух мальчиков в 2015 и 2019 годах.

Алина Кабаева / Getty Images

Первый мальчик родился в Швейцарии в обстановке строжайшей безопасности в 2015 году.

Второй сын родился в Москве в 2019 году и гинекологу пришлось прилететь на роды Кабаевой в Россию.

Путин оба раза на родах не присутствовал.

Женщина-врач работает в клинике Сант-Анна в италоязычном регионе Тичино в Швейцарии, где родился первый ребенок Путина и Кабаевой.

Источник описал Кабаеву как "очень приятную женщину, настоящую спортсменку, очень прямую, без позы."

Алина Кабаева / скриншот с видео

В целом, ситуацию можно описать словами русского классика "родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь".

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