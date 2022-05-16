Путин ложится под скальпель: появились первые подробности предстоящей операции диктатора

Кремлевский "фюрер" готовится к операции, которая должна состояться в ближайшие дни. Врачи говорят, оттягивать больше нельзя. А многочисленные эксперты убеждены, что рак, которым болеет Путин, прогрессирует, и это сильно отражается на внешнем виде диктатора.

На прошлой неделе появились новые сведения о том, что у Путина рак крови. Об этом рассказал олигарх, имеющий тесные связи с Кремлем.

Ранее сообщалось, что на время операции кремлевский лидер временно (но это не точно) передаст власть экс-главе ФСБ Николаю Патрушеву, который возьмет на себя управление страной-агрессором.

Телеграм-канал GENERALL SVR рассекретил некоторые подробности подготовки к операции. Как пишет канал, предварительная подготовка информационного пространства на время отсутствия Путина завершена.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

"Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и порицание различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов "прикрытия", заготовок должно хватить как минимум на десять дней. Несмотря на то, что врачи прогнозируют восстановление до состояния, когда можно будет показать полутруп публике от двух до пяти дней, организаторы решили перестраховаться. Передвижения президента в случае необходимости будет имитировать один из двух дублеров. Также подготовлена возможность "прохода" дублера перед публикой", - пишет канал.

Также раскрыты некоторые подробности самой операции Путина. Известно, что она пройдет в ближайшие дни, но точная дата из-за мер безопасности не называется. Удивляет и выбранное время – с 1:00 до 2:00 ночи, хотя, вполне возможно, оно тоже не точное. Персонал в клинике, где будут проводить операцию, начинает дежурства уже начиная с сегодняшнего дня. Говорят, врачи бьют тревогу, ведь откладывать больше некуда. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку. Они же обещают Путину скорейшее восстановление. Правда, будем честны, этого желают далеко не все, а многие бы с радостью прочитали подробности кончины диктатора, а вместе с ним и его режима в некрологе.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Смотрящим по РФ на время недееспособности Путина будет Николай Патрушев. О том, кто это за человек, можете почитать в нашем материале.

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