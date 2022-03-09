Стало известно, где Путин прячет любовницу Кабаеву и их детей

Пока президент РФ Путин фашистски обстреливает Украину его возлюбленная – гимнастка Алина Кабаева – вместе с четырьмя детьми скрывается в Швейцарии.

"Пока Путин совершает нападение на Украину, нападая на невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья прячется в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии — по крайней мере, на данный момент", — рассказывают источники Page Six.

Владимир Путин и Алина Кабаева / Associated Press

У Кабаевой четверо детей от 69-летнего Путина. Однако официально это никогда не подтверждалось. Источники говорят, что у них есть 7-летние дочери-близнецы, которые родились недалеко от Лугано, Швейцария, в феврале 2015 года. Считается, что у них также есть два сына. У всех детей есть швейцарские паспорта, и я полагаю, что у нее тоже", - рассказывают источники изданию.

Алина Кабаева / Associated Press

Алина Кабаева - одна из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики, обладательница двух олимпийских медалей, 14 медалей чемпионатов мира и 21 медали чемпионатов Европы. Неизвестно, повлияют ли санкции введенные США и ЕС против России на Алину Кабаеву и ее детей, учитывая, что все они якобы имеют швейцарские паспорта.

Что касается предполагаемого решения Путина спрятать свою семью в Швейцарии, возможно, он недооценил страну. Решение Швейцарии не сохранять нейтралитет и занять жесткую позицию в отношении России шокировало многих в международном сообществе.

Федеральный совет Швейцарии объявил 28 февраля, что он заморозил активы списка российских физических лиц и компаний, отметив, что "финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также должны быть введены в действие с немедленным эффект".

У Путина также есть две взрослые дочери, Мария, 36 лет, и Катерина, 35 лет, от первого брака с бывшей бортпроводницей Людмилой Шкребневой. Путин и Шкребнева были женаты три десятилетия до развода в 2013 году.

Владимир Путин с экс-женой Людмилой / Associated Press

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