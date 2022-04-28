Человек, который пугает Путина и может его заменить: что мы знаем о Николае Патрушеве

Человек, который пугает Путина и может его заменить: что мы знаем о Николае Патрушеве

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, по слухам, сейчас ближе всех к Путину, именно ему диктатор доверяет больше, чем всем остальным.

Источники, близкие к верхушке российского руководства, утверждают, что именно Николай Патрушев имеет сейчас на Владимира Путина наибольшее влияние из всего его окружения. Telegram-канал Generall SVR утверждает, что главный инструмент влияния Патрушева - это страх. Секретарь Совета безопасности России постоянно пугает Путина возможными заговорами и покушениями на жизнь.

Николай Птрушев / Associated Press

Как пишет канал, недалече как вчера Патрушев имел практически двухчасовой разговор с Путиным, которым остался очень доволен. Якобы Путин не стал возлагать на Патрушева личную ответственность за проблемы с реализацией военных планов. По информации канала, Путин дал понять Патрушеву, что считает его чуть ли не единственным по-настоящему доверенным лицом и другом в системе власти. Также президент пообещал, что в случае резкого ухудшения состояния его, Путина, здоровья фактическое управление страной перейдет - временно - именно Патрушеву.

Николай Птрушев / Associated Press

"Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем и хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева", - сообщил канал.

Также информаторы Generall SVR настаивают на том, что секретарь Совбеза Николай Патрушев как возможный "временный поверенный" в делах президента и руководитель страны - это худший вариант, пусть даже временного, "преемника" из всех возможных.

В связи с этим мы хотим познакомить вас с такой важной фигурой в российских дворцовых играх поближе.

Николай Патрушев, которому сейчас 71 год, на два года старше Путина, родился также в Ленинграде, его отец был членом экипажа эсминца "Грозящий" Балтийского флота, парторгом экипажа и заместителем командира эсминца "Деятельный" по политической части. Интересно, что Патрушев учился одном классе с будущим председателем Высшего совета партии "Единая Россия" Борисом Грызловым, который впоследствии был назначен полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. После окончания кораблестроительного института поступил на высшие курсы КГБ при СМ СССР в Минске.

Николай Птрушев / Associated Press

Работал в КГБ в Ленинграде. Там, по воспоминаниям сокурсника Путина, экс-разведчика КГБ Юрия Швеца: "Патрушев, как и Путин, работал в ленинградском управлении КГБ, был специалистом по организации охоты и рыбалки для руководства. Такой "егерь" был практически в каждом управлении КГБ, вывозил начальство на природу, накрывал поляну".

Затем в 1990 году Николая Патрушева перевели из Ленинграда в Карелию. В 1994 году Патрушев был переведен в Москву в ФСБ. Есть версия, что этот перевод был связан с тем, что Патрушев проходил свидетелем по делу о хищении и контрабанде дорогостоящей карельской березы, но в ходе следствия, предположительно, было доказано соучастие Патрушева в преступлении.

В нулевых возглавлял антитеррористический комитет России, затем руководил штабом по управлению контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона. В 2008 года был назначен Секретарем Совета безопасности РФ.

Николай Птрушев / Associated Press

Как все российские высокопоставленные чиновники, Патрушев живет роскошно. По информации российской прессы, чтобы купить всю недвижимость, находящуюся в собственности семьи (это только официально задекларированную), исходя из официальных доходов, Патрушевым надо было бы работать 60 лет.

Патрушев женат, есть два сына. Оба, как принято у российской верхушки, пристроены.

Старший сын Дмитрий с 2018 года служит министром сельского хозяйства России. До этого успел поработать вице-президентом банка ВТБ. В мае 2012 года в возрасте 34 лет был назначен на пост председателя правления 4-го по величине банка России - Россельхозбанка, входит в совет директоров ПАО "Газпром". Блестящая карьера, не правда ли?

Дмитрий Патрушев / Associated Press

Младший сын Андрей пошел по стопам отца - окончил Академию ФСБ, работал в ФСБ, а затем был назначен советником директора "Роснефти" Игоря Сечина.

Одно из главных темных пятен на репутации Патрушева в качестве директора ФСБ, если исходить из тезиса, что у сотрудника ФСБ вообще может быть какая-то репутация, - это провал операции по освобождению заложников на мюзикле Норд-Ост. Несмотря на откровенно плохо проведенную операцию, он тогда сохранил свою должность директора ФСБ.

Николай Птрушев / Associated Press

Хотя на самом деле темных пятен в послужном списке Патрушева не счесть. Вот небольшой список того, что произошло в Росси в то время, когда Патрушев был директором ФСБ с 1999 по 2008 год:

взрывы жилых домов по всей стране, которые, возможно, и были организованы самим ФСБ, прокол этой же операции в Рязани (знаменитый рязанский сахар), 1999 год - год прихода Патрушева на пост руководителя ФСБ;

взрывы в московском метро между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая", 2004 год;

взрыв у станции метро "Рижская", 2004 год;

двойной теракт, одновременно взорвали два самолёта, вылетевших из Москвы, один из них направлялся в Волгоград, а другой – в Сочи, 2004 год;

трагедия в Беслане, 2004 год;

теракт на Черкизовском рынке в Москве, 2006 год;

неудачная попытка убить президента Черногории Мило Джукановича - своего главного политического врага в Черногории, 2016 год, Патрушев руководил операцией уже в роли Секретаря Совета безопасности РФ.

Также Патрушев является идеологом концепции, согласно которой сотрудники ФСБ - это "новое дворянство". От этой идеи впоследствии отказались, да и Патрушев покинул ФСБ ради руководства Советом безопасности.

Считается, что все, задуманное Путиным воплощается Патрушевым, и именно это служит таким тесным связующим звеном между двумя преступниками. Практически все громкие политические убийства вдохновляются Путиным, а затем продумываются и совершаются Патрушевым, руками его подчиненных. Результаты "блестящей работы" Николая Патрушева видит весь мир.

Многие и, возможно, и сам Путин, видят в Патрушеве вероятного преемника. Но, как видите, в этом случае никакого позитивного прогноза для Украины и всего мира быть не может. Путин и Патрушев, как говорят в России, одного поля ягоды.

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