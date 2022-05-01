Путину предстоит серьезная операция: чем болеет диктатор и кому на время передаст власть

Путину предстоит серьезная операция: чем болеет диктатор и кому на время передаст власть

О здоровье Путина последнее время поступает очень много инсайдерской информации. Вот и сейчас британский таблоид поделился слухами об очередных смертельных диагнозах диктатора. Что из этих слухов правда, а что нет, мы надеемся узнать в самое ближайшее время. Желательно, из некролога.

Новую порцию слухов о болезнях Владимира Путина обнародовало сегодня издание Daily Mail.

По информации издания Владимиру Путину «в ближайшее время сделают операцию по поводу рака» и он собирается «передать власть на время пока он недееспособен».

Операция "временный преемник"

Эту новость можно было бы считать оптимистичной, если бы власть Путин передал так, как это предписано конституцией. По конституции власть должна перейти к премьер-министру России Михаилу Мишустину. 56-летний Мишустин не имеющий обширных связей с военными или секретными службами и, похоже, не очень заинтересован в продолжении военной кампании.

Но проблема в том, что российская власть конституцией не руководствуется и обращается к ней только тогда, когда это ей выгодно. В остальных случаях поступает так, как считает нужным. Поэтому, вероятнее всего российский диктатор назначит временно исполняющим обязанности Президента России экс-главу ФСБ Николая Патрушева, который возьмет на себя управление широкомасштабным вторжением, пока он находится на операционном столе. И это для мира совсем неутешительные новости. Потому что Патрушев - давний сообщник Путина в его кровавых преступлениях против человечества.

Владимир Путин / Associated Press

Диагнозы Путина

Если верить источникам британского издания, у Путина рак в брюшной полости и болезнь Паркинсона. Кроме того у него наблюдается шизоаффективное расстройство, которое сопровождается симптомами шизофрении, включая галлюцинации и манию.

Кремль всегда категорически отрицал, что у Путина есть проблемы со здоровьем. Всегда подчеркивалось, что у Путина крепкое здоровье, он плавает, скачет на лошади, летает на различных летательных аппаратах и ныряет с аквалангом. Однако в последнее время он загадочным образам исчезал из поля зрения общественности на довольно продолжительное время.

Недавние расследования оппозиционных российских журналистов доказывали, что у Путина рак щитовидной железы. Косвенным доказательством этому можно считать тот факт, что диктатора постоянно окружает команда лучших врачей.

Сравнительно новая информация о диагнозах Путина выглядит достаточно правдоподобно. Ведь в последнее время здоровье Путина ухудшилось, и нездоровый вид президента только подтверждает это. Согласно этой информации у Путина операбельный рак в брюшной полости.

Владимир Путин / Associated Press

Предстоящая операция

В связи с этим диагнозом, Путину рекомендована операция, дата которой обсуждается и согласовывается. Согласно информации особой срочности в оперативном вмешательстве нет, но и откладывать тоже нельзя.

Операция была назначена на вторую половину апреля, но ее отложили, возможно, в связи с тем, что широкомасштабное сражение не закончилось за три дня оглушительной победой Российской армии. Предполагается, что Путин отложил операцию, до празднования Дня Победы в России во Второй мировой войне 9 мая. Эта новость появилась на фоне слухов о том, что Путин начнет полномасштабную войну на территории Украины и отдаст приказ о массовой мобилизации мужчин призывного возраста.

Операция и последующее восстановление займет минимум несколько дней и на это время фактическое управление страной скорее всего перейдет к Патрушеву.

Путин / Associated Press

Новые лекарства от болезни Паркинсона

Еще одной причиной нездорового вида Путина источники называют болезнь Паркинсона и проблемы с лекарствами от этой болезни.

На совещании с министром обороны Сергеем Шойгу Путин крепко сжимал стол. Многие также обратили внимание на болезненный вид диктатора, его одутловатое, опухшее лицо и руки.

В последнее время внимание было сосредоточено на поведении диктатора, который, кажется, пытался контролировать кажущееся непроизвольное дрожание руки, впервые отмеченное в 2020 году, что является одним из симптомов болезни Паркинсона.

Согласно сведениям из анонимного источника, больше месяца лечащие врачи не могут убедить Путина сменить препараты, подавляющие симптомы болезни Паркинсона, так как старые уже не дают нужного эффекта, а с новыми президент просто боится экспериментировать.

Якобы одно из рекомендованных врачами новых лекарств после перорального приема вызвало у Путина побочные эффекты в виде сильного головокружения и слабости. Врач, рекомендовавший это лекарство, был тут же отстранен от лечения и отдан под следствие. Сам препарат, который был ввезен из одного "недружественного государства", также проходит испытания.

Таким образом, мы, скорее всего, станем свидетелями пропажи Путина после 9 мая из общественного пространства на некоторое время и приход к власти Николая Патрушева. Или в более отдаленной перспективе сможем наблюдать прогрессировали у диктатора болезни Паркинсона.

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