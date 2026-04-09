Пять лет со дня смерти принца Филиппа: вспоминаем, каким был муж королевы Елизаветы II

Принц Филипп / © ALS Association

Известно, что в последние годы жизни Елизавета и Филипп провела значительное количество времени порознь. Принц Филипп официально вышел на пенсию в августе 2017 года, и за всю жизнь он посетил примерно 22 219 публичных выходов.

Принц Филипп, 1956 год / © Associated Press

С принцессой Елизаветой они познакомились, когда ей было всего 13 лет, что привело к легендарной истории любви и последующему появлению на свет их четверых детей: Чарльза, Анны, Эндрю и Эдварда.

Королева Елизавета и принц Филипп со старшими детьми Чарльзом и Анной / © Associated Press

В последние годы жизни принц обосновался в коттедже Вуд-Фарм с пятью спальнями в Сандрингеме, куда в последние месяцы был сослан Эндрю Маунтбаттен-Виндзор после лишения титулов.

Королева Елизавета и принц Филипп / © Associated Press

Филипп любил кататься на карете, много читал и немного занимался живописью, — пишет Hello!. «Время от времени королева ездила поездом в Норфолк, чтобы провести там выходные. И снова она дала ему полную свободу действий», — пишет о королевской паре биограф Хьюго Викерс.

Королева Елизавета и принц Филипп в день коронации, июнь 1953 года / © Associated Press

Он же недавно сообщил, что в 2013 году у принца Филиппа диагностировали рак поджелудочной железы, и он боролся с болезнью восемь лет, прежде чем скончался в 2021-м. Однако, о настоящей причине смерти герцога Эдинбургского не было ничего известно до 2026 года.