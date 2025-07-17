Пять лет в браке: муж принцессы Беатрис опубликовал новое фото с женой в честь годовщины свадьбы

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

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Пара поженилась 17 июля 2020 года в самый разгар пандемии коронавируса на скромной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре. Это была последняя свадьба, которую посетил принц Филипп, герцог Эдинбургский.

В тот день Беатрис шла к алтарю в винтажном свадебном платье от Norman Hartnell, которое ей одолжила бабушка королева Елизавета II и тиаре с бриллиантами королевы Марии. Королева Елизавета II эту тиару надевала на свою свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

С 5-летием моей невероятной партнерши, самой прекрасной и удивительной жены! Я ценю каждый момент, проведенный вместе, и безмерно благодарен за наш путь. Желаю нам еще бесчисленных лет, наполненных смехом и любовью! 🩷

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📸 Фото из Шотландии 🏴», — подписал под снимком муж Беатрис Эдоардо.

Пара, напомним, растит двоих дочерей — Сиенну и Афину. А снимки с их королевской свадьбы вы можете посмотреть вот здесь.

Принцесса Беатрис с дочерью Афиной