Пять миллионов на "Байрактар": блогер Ника Белоцерковская рассказала, как Литва поддерживает Украину

Пять миллионов на "Байрактар": блогер Ника Белоцерковская рассказала, как Литва поддерживает Украину

Российская журналистка и блогер Ника Белоцерковская с первых дней войны в Украине, которую развязала Россия, поддерживает нашу страну и всячески помогает.

Именно у Ники, которая живет во Франции, находится сейчас и украинская певица Оля Полякова. Совместными фото женщины делятся в соцсетях.

Также в своем блоге в Instagram Ника рассказала, как маленькая страна Литва поддерживает Украину и помогает ей.

"Совершенно уникальный прецедент - маленькая прекрасная Литва на весь мир за трое (!) суток собрала 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины. Хотя были уверены, что понадобится три недели. ЗА ТРИ ДНЯ.

Показательно, что в основном суммами от 1 до 100 евро.

То есть - это деньги обычных людей.

Впервые в истории, так просто, граждане мира покупают серьезное вооружение для другой страны.

Это то, чем отличается эта война от всех войн человечества, именно своей человечностью, вставшей сплоченно против абсолютного зла", - пишет Ника.

Ранее Белоцерковская в беседе с Дмитрием Гордоном рассказала, как российский президент Путин может выйти из войны в Украине "относительно достойно".

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