Пять подружек невесты на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы: кем они были для пары

Свадьба принцессы Дианы / © Getty Images

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В тот день в Вестминстерском аббатстве вместе с невестой к алтарю шли ещё пять девочек, которые были её подружками.

Они были одеты в одинаковые кремовые платья, созданные дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль, несли маленькие букеты цветов и помогали Диане с знаменитым длинным шлейфом её свадебного платья.

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Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

Платья всех девочек были специально созданы дизайнерами в одном стиле со свадебным платьем. В дизайне можно заметить рюши и кружево с цветочными мотивами. Их головы украшали венки.

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Индия Хикс была самой старшей среди подружек невесты. На момент свадьбы ей было 13 лет. Она родилась в семье известного британского дизайнера Дэвида Хикса и леди Памелы Хикс, а также была внучкой Луиса Маунтбеттена, близкого родственника британской королевской семьи. Именно Индия помогала Диане со шлейфом и несла свой букет во время церемонии. Позже она стала успешной дизайнеркой, моделью, писательницей и телеведущей.

Свадьба принцессы Дианы / © Getty Images

Сара-Джейн Газли, которой тогда было 11 лет, была крестницей тогдашнего принца Чарльза. Она также выполняла обязанности подружки невесты, неся небольшой букет и сопровождая Диану во время церемонии. После свадьбы Сара-Джейн не выбрала публичную жизнь и почти не появлялась в прессе.

Самой юной среди подружек была Клементина Гэмбро, которой на тот момент было всего 5 лет. Она была крестницей принцессы Дианы и представляла известную британскую семью Гэмбро. Благодаря своему юному возрасту Клементина стала одной из самых милых участниц церемонии и привлекала внимание фотографов. Как и Сара-Джейн, она впоследствии предпочла вести частную жизнь.

Кэтрин Кэмерон на момент церемонии было 6 лет. Она была дочерью Дональда Кэмерона и леди Сесил Кэмерон, а принц Чарльз был её крестным отцом. Именно благодаря тесной дружбе её семьи с королевской семьёй Кэтрин получила почетную роль в свадебной процессии.

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Свадьба принцессы Дианы / © Getty Images

Старшей подружкой невесты была Сара Армстронг-Джонс, которой тогда исполнилось 17 лет. Она является дочерью принцессы Маргарет и двоюродной сестрой Чарльза. Сара помогала координировать действий младших девочек и следила за длинным шлейфом свадебного платья принцессы Дианы. После замужества она сменила фамилию и теперь известна как леди Сара Чатто. Она посвятила себя искусству, став профессиональной художницей.

Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

Свадьба принцессы Дианы / © Associated Press

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