Пять вещей, которые всегда носит в сумке королева Елизавета II

Пять вещей, которые всегда носит в сумке королева Елизавета II

Всем известна любовь королевы Елизаветы II к сумкам бренда Launer.

Сегодня рассказываем вам о том, что же носит в сумках Ее Величество. Как и у каждой женщины, у королевы есть перечень предметов, без которых она никогда не выходит из дома. Они довольно просты, но точно ей необходимы.

Итак, обязательно в сумке у королевы есть ручка от марки Parker. Она нужна для того, чтобы подписывать документы. Обычно монарх делает это с помощью ручки Parker 51, которую в 1941 году рекламировали как "самую популярную ручку в мире".

Королева Елизавета II / Getty Images

Вместе с ручкой в своей сумке Елизавета II носит футляр для очков. У нее вариант, так же как и сумка, от бренда Launer с монограммой. Его стоимость на сайте бренда - 100 фунтов стерлингов (за модель в кожаном варианте).

Также журнал People сообщает, что королева обязательно носит в сумке крем для рук. Этот самый продаваемый крем от Clarins, содержащий успокаивающее кунжутное масло и экстракт японской шелковицы, пользуется большой популярностью у королевской семьи. Защищает руки, укрепляет ногти и кутикулу. Его стоимость - около 30 долларов.

В сумке также всегда есть мятные леденцы, иногда леденцы, покрытые черным шоколадом.

Королева Елизавета II / Associated Press

И, конечно, королеве никак не обойтись без помады. Сколько раз на публике Елизавета поправляла макияж губ даже без зеркала. Она любит яркие цвета помады на губах, преимущественно розовых оттенков. А ее любимый бренд помады - Elizabeth Arden.

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