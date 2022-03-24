Пятый день королевского тура: Кэтрин и Уильям посетили ужин, устроенный генерал-губернатором Ямайки

Пятый день Карибского тура Кейт и Уильяма завершился приемом.

Герцог и герцогиня Кембриджские были почетными гостями на специальном ужине, устроенном генерал-губернатором Ямайки.

Герцогиня Кейт была в изумрудном платье с пайетками, вырезом бардо и отделкой из органзы от ее любимого дизайнера Jenny Packham. Она также носила Орден Королевской семьи и Звезду GCVO. Принц Уильям был в черном смокинге.

Кейт и Уильям / Getty Images

Герцог Кембриджский произнес речь на мероприятии, в которой он признал волнения, вызванные визитом его и Кейт на Ямайку. Королевская пара столкнулась с протестами участников кампании, призывающих Великобританию извиниться и выплатить репарации за рабство. Аналогичные протесты были сделаны на Багамах, куда пара должна прилететь в четверг.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Уильям сказал гостям на ужине, что "полностью согласен" со своим отцом, принцем Чарльзом, "который сказал на Барбадосе в прошлом году, что ужасающие зверства рабства навсегда запятнали нашу историю. Я хочу выразить свою глубокую скорбь. Рабство было отвратительно. И никогда не должно было случиться".

Кейт и Уильям / Getty Images

Уильям также похвалил поколение Виндраш, которое эмигрировало из Карибского бассейна в Великобританию, чтобы помочь ей восстановиться после Второй мировой войны, сказав: "Мы навсегда благодарны за огромный вклад, который это поколение и их потомки внесли в британскую жизнь, которая продолжает обогатить и улучшить наше общество".

Кейт и Уильям с генерал-губернатором Ямайки и его супругой / Getty Images

Герцога и герцогиню приветствовали на ужине генерал-губернатор сэр Патрик Аллен и его жена леди Аллен, премьер-министр Эндрю Холнесс и его жена Джульет Холнесс, а также другие члены правительства.

Читайте также: