Пятый сезон "Короны": Netflix объявил дату премьеры сериала о британской королевской семье

Стриминговый серивис Netflix объявил дату премьеры пятого сезона сериала "Корона". Он выйдет на платформе в среду, 9 ноября.

Следующая глава станет предпоследним сезоном сериала, вдохновленного жизнью британской королевской семьи. Уже названы имена актеров, которые сыграют в шестом и заключительном сезоне сериала. Его создатель Питер Морган ранее подтвердил, что шестой сезон станет последним.

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября команда сериала поставила съемки на паузу из-за уважения к монарху и национального траура. С 14 сентября производство шестого сезона возобновилось в Испании.

Мы собрали все самое интересное о грядущем 5-м сезоне сериала "Корона".

В пятом сезоне произойдет полная смена актерского состава. Он будет освещать годы правления Джона Мейджора, сложности в браке Дианы и принца Чарльза и трагическую смерть Дианы в 1997 году.

Имельда Стонтон, ирландско-английская актриса, сыграет роль королевы Елизаветы II, сменив в этой роли Оливию Колман, которая играла в пятом и шестом сезонах. Она станет третьей актрисой, носившей корону в сериале — роль юной королевы исполняла Клэр Фой в первом и втором сезоне шоу.

Принцессу Диану в пятом сезоне сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики, а принца Чарльза - сыграет Доминик Уэст.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

В течение недели, с тех пор, как умерла королева Елизавета, 1-й сезон "Короны" попал в десятку лучших на Netflix. А в период с 5 по 11 сентября подписчики Netflix просмотрели сериал "Корона" 17,6 млн часов , в результате чего первый сезон исторического хита занял 7-е место в чарте 10 лучших англоязычных сериалов Netflix, сообщает Variety.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто такая Мэг Беллами, которая сыграет Кейт Миддлтон в шестом сезоне сериала "Корона".

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