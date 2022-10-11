Пытается все исправить: королева Маргрете II встретилась с сыном Иоахимом и обсудила вопрос титулов

Недавно в датском королевстве произошли очень серьезные изменения. Королева Маргрете II объявила, что с 1 января 2023 года дети ее младшего сына принца Иоахима будут лишены титулов принцев и принцесс. Это решение привело к серьезным разногласиям в семье.

Ее сын Иоахим и его супруга принцесса Мари пообщались с журналистами и рассказали, что очень расстроены таким решением монарха и не ожидали такого поворота событий. Позже королева выпустила официальный стейтмент, в котором сказала, что приняла тяжелое для себя решение, но не думала, что оно нанесет такой урон семье ее младшего сына.

«Я приняла решение как королева, мать и бабушка, но как мать и бабушка я недооценила, насколько это повлияло на моего младшего сына и его семью. Это производит большое впечатление, и я сожалею об этом. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мои дети, зятья и внуки - моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем обрести покой, чтобы самим найти выход из этой ситуации», - заявила монарх.

Теперь сообщается, что королева Маргрете II провела переговоры со своим младшим сыном после того, как ее решение лишить его детей королевских титулов вызвало негативную реакцию. И, похоже, что монарх полна решимости наладить отношения в семье после этоц встречи.

Монарх выпустила новое заявление, в котором пообещала, что принц Иоахим и монарх будут «смотреть вперед» и найдут способ разрешить ситуацию.

«Королева и принц Иоахим говорили вместе во Фреденсборге. Все согласны смотреть вперед, и, как выразилась сама королева, она и принц Иоахим хотят спокойно найти выход из этой ситуации», - гласит сообщение.

Принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

Однако, никаких подробностей более не сообщается. Ясно только одно, что несмотря на то, будут титулы у ее четверых внуков или нет, линия преемственности останется неизменной. Королева Маргрете также обосновала это решение тем, что оно даст ее внукам больше свободы в будущем.

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