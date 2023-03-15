Пытались не оконфузиться: как королева Камилла и принцесса Кейт боролись со стихией (фото)

С королевой Камиллой и принцессой Уэльской Кэтрин по пути на службу в честь Дня Содружества едва ли не произошел конфуз.

Направляясь на службу в Вестминстерское аббатство и Кейт и Камилла вынуждены были придерживать свои шляпы, чтобы сильный ветер, который поднялся в тот день, не сорвал их головные уборы.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

41-летняя принцесса Уэльская и 75-летняя королева-консорт, казалось, смеялись, держа вои шляпы, чтобы их не унесло ветром. С Камиллой такое периодически происходит, она частенько сталкивается с ситуацией, когда ей приходиться буквально бороться с ветром за собственную шляпу.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на первую службу, которая прошла без королевы Елизаветы II, принцесса Кейт вышла в темно-синем жакете с баской и юбке от Erdem с парой сапфировых и бриллиантовых серег принцессы Дианы и брошью с перьями принца Уэльского, которая была подарком короля Чарльза.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Королева Камилла выбрала синее платье из шерстяного крепа и пальто от Fiona Clare с беретом от Philip Treacy с перьями, а также брошь с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшую покойной королеве Елизавете. Это был тот же самый образ, в котором Камилла приветствовала президента Южной Африки Сирила Рамафоса в Великобритании во время его первого государственного визита в ноябре 2022 года.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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