Жители "великой и прекрасной" недавно поднявшейся с колен России очень напуганы перспективой отказа стран Евросоюза выдавать им шенгенские визы.

Уже несколько стран приняли решение не выдавать россиянам шенгенские визы. Выдачу туристических виз для граждан РФ приостановили Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия. В ЕС накануне внесли на обсуждение проект полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам.С каждым днем идея полного запрета на въезд в страны Евросоюза для россиян находит все больше сторонников.

Все это заставляет "дорогих россиян" нервничать. Кто-то истошно кричит в соцсетях о несправедливости такого решения и геноциде россиян, а кто-то тем временем бежит получать визы в посольства тех стран, которые еще не закрыли эту возможность.

Количество обращений жителей России за визами в Европу увеличилось на 40% за последние две недели, сообщила российскому Коммерсанту dbpjdjuj wtynhf» Марина Широкова. Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей о прекращении выдачи виз россиянам.

Притом, уже сейчас получить шенген стало сложнее: сократилось число записей в визовые центры и диппредставительства, усложнился сам процесс подачи документов, сроки рассмотрения заявок увеличились, страны часто дают визу только на даты поездки, а Финляндия начала отказывать в транзитных визах.

А Telegram-канал «Кровавая барыня» рассказал историю россиянки, столкнувшейся с аннуляцией выданной Францией пятилетней шенгенской визы на пограничном посту в Нарве.

Скорее всего, в ближайшее время, всем тем, кто не успел получить заветную визу, придется оценить все достоинства и недостатки туристических регионов родной страны. Например, съездить на Колыму, куда уже сейчас приглашают россиян издания, пытающиеся популяризировать внутренний туризм.

Читайте также: