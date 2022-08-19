Работы не боится: внучка королевы Елизаветы II подрабатывала летом в садовом центре

18-летняя внучка королевы Елизаветы II – дочь графа и графини Уэссекских - леди Луиза Виндзор – все лето подрабатывала в садовом центре пока ожидала свои результаты школьных экзаменов.

Сообщается, что Луиза зарабатывала 6,83 фунта стерлингов в час, а покупатели хвалили ее за работу и отмечали, что она была очень внимательной и вежливой. Она встречала гостей, работала на кассе, а также обрезала и сажала растения.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Вчера стало известно, что Луиза получила свои результаты A-level, а Букингемский дворец подтвердил, что она будет изучать английский язык в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Это тот же университет, в котором учились принц Уильям и Кейт Миддлтон, где и начались их отношения.

Кейт, напомним, изучала в этом университете историю искусства, а ее муж принц Уильям, вспоминая университетские годы говорил, что время, проведенное там, было самым лучшим временем в его жизни.

В Букингемском дворце заявили: "Получив сегодня результаты A-level, леди Луиза в сентябре начнет изучать английский язык в Сент-Эндрюсском университете".

Леди Луиза Виндзор с родителями / Фото: Getty Images

Поздравляем Луизу и ее родителей, ведь ранее графиня Софи Уэссекская говорила, что не давит на дочь и не будет заставлять ее поступать в университет, если та не захочет. Но самой Софи очень бы этого хотелось.

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