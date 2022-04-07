Радиоактивный пепел Дмитрия Киселева: что мы знаем о топовом пропагандисте Кремля

Этот персонаж - не будем скрывать, наш любимчик. Цинизм, вдохновенное вранье и полное отсутствие моральных принципов сделало его флагманом российской пропаганды.

Дмитрий Киселев является автором бессмертных цитат про "радиоактивный пепел", в который Россия может превратить Америку, про "сердца геев", которые нужно сжигать или закапывать в случае автомобильной аварии, чтобы их нельзя было использовать для трансплантации органов, а также знаменитого мема "Совпадение? Не думаю!".

Сейчас Дмитрий Киселев - генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и заместитель генерального директора ВГТРК.

Дмитрий Киселев / УНИАН

Происхождение профессионального украиноненавистника довольно тесно связано с Украиной. Дед Киселева по матери носил фамилию Несмачно и был выходцем из Западной Украины, он служил в царской армии, а затем начальником инженерных служб генерала Брусилова. Отец пропагандиста — из тамбовских крестьян, однако он в1937 году служил в кавалерии в Киеве.

Дмитрий Киселев родился в Москве в 1954 году. Образование получил в Ленинградском государственном университете, где изучал скандинавскую филологию.

В начале своей карьеры Киселев много работал в Европе, сотрудничал с зарубежными телекомпаниями и даже был гоним тогдашней властью за отказ читать заранее готовый текст о событиях в Вильнюсе в 1991 году. Но, видимо, тот урок будущая звезда пропаганды усвоил хорошо и ошибок больше не повторял.

В 1994-1997 годах был ведущим программы "Окно в Европу", для создания которой Киселев получил грант Еврокомиссии, направленный на поддержку демократических институтов в России. Думаем, этот грант Еврокомиссия может считать самым бесцельно потраченной инвестицией в развитие демократических институтов.

Один из самых интересных, в свете происходящего, период в биографии нашего героя - это работа на украинском ТВ, где он продержался с 2000 по 2006 год, не оставляя параллельно и работу в России.

Дмитрий Киселев / УНИАН

Нам удалось расспросить его бывшую коллегу, с которой он работал в "киевский период" на одном канале:

"Киселев появился на ICTV летом 2000 року. Собственник канала пригласил команду московских политтехнологов во главе с Тимофеем Сергейцвым. В команде были в том числе Дмитрий Киселев и Владислав Флярковский. Их задачей было научить украинских журналистов делать новости по стандартам ВВС. Это были своего рода "играющие тренеры". Изначально планировалось, что через 2 месяца они уедут. Так и поступил Флярковский. А вот Киселев остался надолго - и стал руководителем информационного вещания - за космические по тем временам деньги. И за эти деньги он уже был готов удовлетворить любой каприз заказчика. Журналисты же превращались в инструмент. А "стандарты ВВС" - в прикрытие. Он проявил себя как достаточно искусный манипулятор.

С самого начала удивительным образом сочетал в себе снобизм, высокомерие и попытки понравиться команде журналистов, практически заигрывал. То покупал на весь офис яблоки на Бессарабке, то устраивал пикники у себя на конюшне. Потом делал вид, что увлекся украинской культурой: носил вышиванку, восхищался творчеством Чубая, потом вообще джазовый фестиваль решил проводить. Сложно сказать, насколько все это было искренне.

Все жестче и циничнее стало после появления пленок Мельниченко и конфликта властей с Юлией Тимошенко. Каждый вечер Киселев выходил в эфир с "авторской" программой. По сути, именно тогда в Украине оттачивался формат всего того, что потом заполонило российские эфиры. Кстати, именно тогда Дмитрий взял под свое крыло Кирилла Вышинского. Того самого, который после захвата Крыма получил из рук Путина медальку, который возглавлял российский корпункт в Украине, потом присел в СИЗО за антиукраинскую деятельность, а впоследствии был обменян на узников Кремля. Апофигеем деятельности Киселева стало начало избирательной кампании Януковича-Ющенко, отравление последнего и оранжевая революция. Он даже не стеснялся и не выбирал слов. На одной из летучек после упрека журналистов, что канал не выдерживает стандарты и не дает вторую точку зрения, прозвучало: "Насильникам и убийцам мы слово не даем". Из любопытства мы попытались выяснить, кого именно Виктор Андреевич убил и изнасиловал. Понятно, ответа не последовало, но журналистам стали угрожать. А журналисты вместо того, чтобы испугаться, взбунтовались. Это стало шоком и для Киселева, и, как мне кажется, для всех. Но с должности главного редактора его сняли. Какое-то время он еще вел свои итоговые программы, а потом тихо ушел. Насколько я знаю, у него закончился контракт. (Но на тот момент я уже не работала на канале)."

Во время своей работы в Украине Киселев с удовольствием фотографировался в вышивках, варил борщ, в интервью признавался Украине в любви и утверждал, что уже чувствует себя украинцем.

Личная жизнь Киселева не менее яркая, чем его карьера. Женат пропагандист был семь раз. Большая часть браков Киселева была зарегистрирована в молодые годы. В первый раз Киселев женился в 18 лет и к двадцати трем годам был уже трижды разведен.

Шестая жена, Келли Ричдейл, с которой наш герой прожил около года, была англичанкой, с ней он работал над программой "Окно в Европу".

Седьмой брак пропагандиста оказался самым крепким и продолжается с 2005 года по сей день.

Младший брат Киселева эмигрировал в США еще в 80-е годы прошлого века, и в настоящее время братья не поддерживают отношения якобы по личным причинам. Но, согласитесь, трудно сохранить братские узы с человеком, который угрожает превратить тебя в радиоактивный пепел. Вряд ли можно найти более личные причины для вражды.

Интересно, что сын американского брата Дмитрия Киселева, его племянник, будучи гражданином Германии, воевал на Донбассе в составе армии российских наемников. За что, вернувшись домой в Германию, получил тюремный срок.

Естественно, Дмитрий Киселев человек не бедный, ведь нелегкий труд пропагандиста в России оплачивается очень хорошо. Нас же интересует прежде всего крымская недвижимость Киселева.

Во время своей работы в Украине Дмитрий Киселев построил в Коктебеле дом, в 2003 году основал там фестиваль "Джаз Коктебель", а в 2021 году основал там винодельческое хозяйство. В целом, обжился в Крыму и обзавелся собственностью. Поэтому, вполне понятно, что аннексию полуострова пропагандист встречал с особенной радостью, подогретой личным интересном.

Он с удовольствием водит в свой дом журналистов, поэтому мы можем подробно рассмотреть его интерьер и экстерьер.

Вокруг дома Киселева в Коктебеле не утихают скандалы и после аннексии Крыма. Пропагандиста обвиняют в том, что свою виллу он построил вопреки архитектурным и строительным нормам и само ее существование угрожает постройкам, расположенным ниже по склону. Журналистов и архитекторов, предавших этот факт гласности, увольняют с работы, тираж изданий изымают из продажи.

Во все возможные санкционные списки Киселев был включен еще в 2014 году, пытался их оспаривать, но тщетно.

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