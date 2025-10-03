Радостно и крепко обнимала: как премьер-министр Италии встречала Владимира Зеленского в Копенгагене

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Данию, где принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский / © Associated Press

Фотографы запечатлели, как его там встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик была очень рада видеть Зеленского. Она искренне улыбнулась и крепко обняла украинского президента.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский / © Associated Press

В этот день госпожа Мелони продемонстрировала нежный деловой образ. На ней был пудрово-персиковый брючный костюм и свитер в тон. Премьер уложила волосы в локоны, сделала макияж с коралловым оттенком помады и украсила уши серьгами-люстрами.

Реклама

Джорджа Мелони / © Associated Press

Лук она дополнила вместительной бирюзовой сумкой с крокодильим тиснением.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в деловом костюме и на шпильках приехала в Вашингтон.