Радостно и крепко обнимала: как премьер-министр Италии встречала Владимира Зеленского в Копенгагене
Фотографы запечатлели, как Джорджа Мелони приветствовала украинского президента на саммите в Дании.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Данию, где принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Фотографы запечатлели, как его там встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик была очень рада видеть Зеленского. Она искренне улыбнулась и крепко обняла украинского президента.
В этот день госпожа Мелони продемонстрировала нежный деловой образ. На ней был пудрово-персиковый брючный костюм и свитер в тон. Премьер уложила волосы в локоны, сделала макияж с коралловым оттенком помады и украсила уши серьгами-люстрами.
Лук она дополнила вместительной бирюзовой сумкой с крокодильим тиснением.
