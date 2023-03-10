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Радостно улыбалась: фотографы запечатлели, как нидерландский коллега подарил премьер-министру Италии цветы и поцеловал ее

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1508
Время на прочтение
1 мин
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Радостно улыбалась: фотографы запечатлели, как нидерландский коллега подарил премьер-министру Италии цветы и поцеловал ее

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Рим с рабочим визитом посетил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала возле своей резиденции — дворца Киджи, в Риме премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, приехавшего с официальным визитом. Поскольку это был Международный день борьбы за права женщин, Рютте подарил Мелони красивый букет тюльпанов и мимозы и поцеловал ее в щеку. Джорджу порадовал такой сюрприз, она радостно улыбалась.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press
Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Политик выглядела очаровательно. На ней был красный удлиненный жакет с золотыми пуговицами, белый топ и черные прямые брюки.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши элегантными серьгами с кристаллами.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press
Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Марк Рютте был одет в черный классический костюм, белую рубашку и темный галстук.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони продемонстрировала свою поддержку украинскому народу, когда в феврале посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Дата публикации
Просмотры
1508
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