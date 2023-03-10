Радостно улыбалась: фотографы запечатлели, как нидерландский коллега подарил премьер-министру Италии цветы и поцеловал ее

Рим с рабочим визитом посетил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречала возле своей резиденции — дворца Киджи, в Риме премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, приехавшего с официальным визитом. Поскольку это был Международный день борьбы за права женщин, Рютте подарил Мелони красивый букет тюльпанов и мимозы и поцеловал ее в щеку. Джорджу порадовал такой сюрприз, она радостно улыбалась.
Политик выглядела очаровательно. На ней был красный удлиненный жакет с золотыми пуговицами, белый топ и черные прямые брюки.
Мелони сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши элегантными серьгами с кристаллами.
Марк Рютте был одет в черный классический костюм, белую рубашку и темный галстук.
Напомним, Джорджа Мелони продемонстрировала свою поддержку украинскому народу, когда в феврале посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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