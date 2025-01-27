Радостно улыбались: 17-летняя внучка Дональда Трампа показала их общее фото

Внучка Дональда Трампа – 17-летняя Кай Трамп – опубликовала на своей странице в Instagram новое фото из инаугурационного балла. На нем девушка запечатлена вместе со своим дедушкой-президентом. Они радостно широко улыбались. Дональд демонстрировал на камеру жест с поднятым вверх большим пальцем. Позади них стояла младшая дочь Дональла Трампа – Тиффани – вместе со своим мужем-миллиардером Майклом Буглосом.

Кай была одета в серебристое длинное платье с пайетками и бисером от американского бренда Sherri Hill. Наряд имел декольте в форме сердца, вырез под лифом и высокий разрез на юбке. Сверху она надела черное пальто.

Дональд Трамп с внучкой/Instagram Каи Трамп

Обута Кай была у босоножки с камнями и на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж с глянцевым блеском на губах, длинные серьги с камнями в ушах и кулон в виде сердца на цепочке на шее. В руке она держала белую сумочку.

Трамп был одет в классический черный смокинг, белую манушку, черную бабочку и черные лакированные туфли.

Напомним, старшая дочь Дональда Трампа – Иванка Трамп – в изысканном образе от Elie Saab сияла на приеме.

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