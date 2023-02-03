Рания в синем, а Джилл Байден в красном: дамы в роскошных луках встретились в США

В своем Instagram Ее Величество поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с первой леди Америки Джилл Байден.

52-летняя Рания была облачена в ярко-синее платье с запахом и длинными рукавами от Elie Saab, в руках у нее была серая сумка от Dolce & Gabbana, а обута Рания была в синие туфли-лодочки из замши от Gianvito Rossi.

Волосы Рания, как обычно, уложила волнами по плечам и подчеркнула свою красоту дневным макияжем.

Первая леди США – 71-летняя Джилл Байден - выбрала красное платье миди от Brandon Maxwell, которое также безупречно сидело по ее фигуре. Платье было с коротким рукавом и поясом на талии, сочетала его Джилл с красными лодочками.

Также ранее мы показывали, как королева в стильном наряде коньячного цвета посетила деловую встречу с мужем и сыном.

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