Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рания в синем, а Джилл Байден в красном: дамы в роскошных луках встретились в США

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
941
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рания в синем, а Джилл Байден в красном: дамы в роскошных луках встретились в США

Джилл Байден и королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

В своем Instagram Ее Величество поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с первой леди Америки Джилл Байден.

52-летняя Рания была облачена в ярко-синее платье с запахом и длинными рукавами от Elie Saab, в руках у нее была серая сумка от Dolce & Gabbana, а обута Рания была в синие туфли-лодочки из замши от Gianvito Rossi.

Волосы Рания, как обычно, уложила волнами по плечам и подчеркнула свою красоту дневным макияжем.

Первая леди США – 71-летняя Джилл Байден - выбрала красное платье миди от Brandon Maxwell, которое также безупречно сидело по ее фигуре. Платье было с коротким рукавом и поясом на талии, сочетала его Джилл с красными лодочками.

Также ранее мы показывали, как королева в стильном наряде коньячного цвета посетила деловую встречу с мужем и сыном.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
941
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация