Рания встретилась с Сильвией: рассматриваем красивые образы двух королевских особ

Королева Иордании Рания нанесла визит в Швецию и встретилась с королевой Сильвией. Фотографиями со встречи Ее Величество поделилась в Instagram.

"Приятно видеть мою дорогую подругу Ее Величество Королеву Швеции Сильвию сегодня утром", - написала в подписи к снимку Рания. Правда, надо отметить, что встречались они в среду.

Рания надела в этот день платье от Silvia Tcherassi "Crista Dress", стоимостью 850 долларов. Коричнево-белое полосатое платье с короткими рукавами, затянутым на талии и струящейся юбкой длиной ниже колен Рания сочетала с туфлями-лодочками на каблуках от Jimmy Choo цвета слоновой кости. Из аксессуаров ее образ дополняли золотые серьги, несколько браслетов и часы Apple Watch со светлым ремешком.

Королева Сильвия была в оливковом костюме с жакетом с баской и прямой юбкой до колен. Свой лук Ее Величество дополнила золотистыми туфлями-лодочками и цветочным клатчем, а также золотыми серьгами-висюльками с золотистыми камнями.

Напомним, ранее королева Рания появлялась на публике в платье с золотой вышивкой, когда устроила обед в кампусе Хашимитского университета.

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