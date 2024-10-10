Раскрыл секрет: принц Уильям рассказал, из-за чего дома дерутся его дети

Принц Уильям во время посещения очередного мероприятия в Лондоне рассказал немного о своих детях – принцессе Шарлотте и принцах Джордже и Луи.

Посещая мероприятие, посвященное важности поддержки молодежи в игровой и телевизионной индустриях, принц Уильям описал как его собственные дети устраивают дома буквально борьбу за пульт от телевизора.

Принц Уильям с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Во время беседы со студентом Национальной школы кино и телевидения (NFTS) Эриком Скоттом принц Уильям пошутил, что его трое детей "всегда борются из-за пульта". Он также пошутил, что теперь есть так много экранного контента, из которого можно выбирать, цитирует его слова express.co.uk.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

На мероприятии, которое было совместно организовано Британской академией кино и телевидения (BAFTA) и Королевским африканским обществом, старший сын короля Чарльза встретился с получателями стипендии принца Уильяма BAFTA 2024 года и студентами, которых поддерживает общество. Принц Уэльский посетил мероприятие в центре Лондона в качестве президента организации по искусству.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Недавно у детей Уэльских закончились школьные каникулы и мы рассказывали, чем они занимались в Шотландии летом.

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