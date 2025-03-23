Раскрыла секрет: Меган Маркл рассказала, почему ее дети любят есть овощи

Меган Маркл уверят гостей своего шоу "С любовью, Меган", что ее двое детей питаются исключительно полезной и здоровой пищей.
В одном из выпусков герцогиня Сассекская рассказала, что каждый день готовит своим двум детям – сыну Арчи и дочери Лили – одно вегетарианское блюдо в день. Также в процессе готовки Меган использует много свежих овощей. А также рассказала, что делает для того, чтобы ее дети эту еду съедали.
Герцогиня заботится о том, чтобы блюдо было красиво подано, и в другом эпизоде она призналась, что, по ее мнению, именно поэтому ее дети так хорошо едят. "Сначала вы едите глазами", — отметила она, пишет Hello!.
Ранее Меган также рассказывала, что любят есть на завтрак ее муж принц Гарри и сын принц Арчи, заявив, что бекон является любимым блюдом в их доме.
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