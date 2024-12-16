Раскрыла секрет: Сара Йоркская рассказала, как ее называет король Чарльз

В недавнем интервью The Sunday Times бывшая жена принца Эндрю, которая живет с ним под одной крышей в Royal Lodge, рассказала, что король Чарльз до сих пор называет ее "Ферги".

"Я знаю короля всю свою жизнь и обожаю его. Он добрый и заставляет меня смеяться, и мне нравится, что он до сих пор называет меня Ферги", - сказала Сара в интервью.

Также Сара рассказала о своих близких отношениях с бывшим мужем – принцем Эндрю, отцом ее двоих дочерей – принцесс Беатрис и Евгении, заявив, что дала обещание всегда быть рядом с ним "в горе и радости".

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

"Наша свадьба была лучшим днем ​​в моей жизни. Но в тот день я отказалась от своей анонимности. Я смогла это сделать, потому что любовь побеждает все. Она по-прежнему с нами и сегодня. Я его не подведу. Он поддерживает меня так же, как и я его. Он поддерживал меня и в горе, и в радости, не только в браке или разводе. Мы согласны в трех принципах — общение, компромисс, сострадание", говорит Сара, пишет express.co.uk со ссылкой на интервью.

Очевидно, что у Сары сейчас хорошие отношения с Чарльзом и королевской семьей. В прошлом году ее впервые за много лет пригласили провести Рождество с семьей в Сандрингеме. В этом году, ожидается, что Сара и Эндрю также присоединятся к монарху и остальным членам его большой семьи.

Сара Йоркская в Сандрингеме в 2023 году / Фото: Associated Press

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