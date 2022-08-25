Раскрыли дату и другие подробности: стало известно, когда бельгийская принцесса Мария-Лаура выйдет замуж

Ожидается, что на этом мероприятии будет присутствовать вся бельгийская королевская семья, а также многочисленные члены других европейских королевских домов.

В прошлом году племянница короля Бельгии Филиппа – принцесса Мария-Лаура, эрцгерцогиня Австрийская-Эсте – объявила о своей помолвке c британским инвестиционным банкиром Уильямом Изви. Поскольку девушка в настоящее время является девятой в очереди на престол, ей пришлось просить разрешения на брак у своего дяди.

После того как разрешение пара получила, а Изви вручил возлюбленной обручальное кольцо с бриллиантами и сапфирами, которое немного напоминает знаменитое кольцо герцогини Кембриджской, стало известно и о дате свадьбы - принцесса и ее возлюбленный обвенчаются в 14:30 (по брюссельскому времени) 10 сентября в Брюссельском соборе. Венчание в этом соборе является давней королевской традицией, и принцесса решила ее не нарушать.

На церемонии будет несколько нововведений: поскольку Изви - еврей, а принцесса - католичка, на ней будут переплетены традиции обеих религий. А вот гражданская церемония состоится в Харлемской ратуше.

Принцесса Мария-Лаура и Уильям Изви / Фото: Getty Images

Сейчас пара живет в Лондоне, где Мария-Лаура работает климатическим аналитиком в неправительственной организации Children's Investment Fund Foundation, а ее жених - аналитиком в Millennium Capital. Уильям хоть и родился в Париже, но вырос в Лондоне, поэтому этот город для него родной. Встречаются влюбленные с 2015 года.

Принцесса Мария-Лаура и Уильям Изви / Фото: Getty Images

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