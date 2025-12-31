- Дата публикации
Раскрыта сумма головокружительной зарплаты принца Уильяма: сколько зарабатывает будущий король Англии
В отчете за 2025 год сообщается, что принц Уильям получил ошеломляющую сумму в 22 миллиона фунтов стерлингов за второй год своего дохода от имения герцогства Корнуолл.
Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Чарльза, в 2022 году.
В годовом отчете указан профицит в размере 22,9 млн фунтов стерлингов (30,9 млн долларов США) за финансовый год 2024-2025. Он покрывает официальные, благотворительные и личные расходы принца Уильяма, принцессы Кэтрин и их детей принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
Как работающий член королевской семьи, Уильям не получает традиционного дохода, но его расходы в значительной степени покрываются герцогством Корнуолл, имением, учрежденным королем Эдуардом III в 1337 году для обеспечения наследника престола, сообщает express.
Имение охватывает графства Англии и Уэльса и включает в себя землю, фермы, дома и другое имущество для обеспечения семьи Уильяма. По имеющейся информации, принц Уильям платит подоходный налог со всего дохода, который он получает от герцогства Корнуолл.