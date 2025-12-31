ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Раскрыта сумма головокружительной зарплаты принца Уильяма: сколько зарабатывает будущий король Англии

В отчете за 2025 год сообщается, что принц Уильям получил ошеломляющую сумму в 22 миллиона фунтов стерлингов за второй год своего дохода от имения герцогства Корнуолл.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям

Принц Уильям / © Associated Press

Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Чарльза, в 2022 году.

В годовом отчете указан профицит в размере 22,9 млн фунтов стерлингов (30,9 млн долларов США) за финансовый год 2024-2025. Он покрывает официальные, благотворительные и личные расходы принца Уильяма, принцессы Кэтрин и их детей принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Как работающий член королевской семьи, Уильям не получает традиционного дохода, но его расходы в значительной степени покрываются герцогством Корнуолл, имением, учрежденным королем Эдуардом III в 1337 году для обеспечения наследника престола, сообщает express.

Имение охватывает графства Англии и Уэльса и включает в себя землю, фермы, дома и другое имущество для обеспечения семьи Уильяма. По имеющейся информации, принц Уильям платит подоходный налог со всего дохода, который он получает от герцогства Корнуолл.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie