Раскрыта сумма головокружительной зарплаты принца Уильяма: сколько зарабатывает будущий король Англии

Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Чарльза, в 2022 году.

В годовом отчете указан профицит в размере 22,9 млн фунтов стерлингов (30,9 млн долларов США) за финансовый год 2024-2025. Он покрывает официальные, благотворительные и личные расходы принца Уильяма, принцессы Кэтрин и их детей принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Как работающий член королевской семьи, Уильям не получает традиционного дохода, но его расходы в значительной степени покрываются герцогством Корнуолл, имением, учрежденным королем Эдуардом III в 1337 году для обеспечения наследника престола, сообщает express.

Имение охватывает графства Англии и Уэльса и включает в себя землю, фермы, дома и другое имущество для обеспечения семьи Уильяма. По имеющейся информации, принц Уильям платит подоходный налог со всего дохода, который он получает от герцогства Корнуолл.