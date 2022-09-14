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Расплакалась и вытирала слезы: леди Луиза на траурной процессии по королеве Елизавете II

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Расплакалась и вытирала слезы: леди Луиза на траурной процессии по королеве Елизавете II

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Во время мероприятия девушка не смогла сдержать слез.

18-летняя дочь принца Эдварда, графа Уэссекского, и Софи, графини Уэссекской и ее младший брат Джеймс посетили 14 сентября траурную процессию в Лондоне, во время которой тело королевы Елизаветы II со всеми почестями перенесли из Букингемского дворца в Вестминстер-холл.

Леди Луиза Виндзор и ее младший брат Джеймс / © Associated Press
Леди Луиза Виндзор и ее младший брат Джеймс / Фото: Associated Press

Внучка королевы надела на это мероприятие шерстяной укороченный жакет от Prada и черное платье прямого кроя на пуговицах тоже от Prada, которое ранее носила ее мать Софи.

Дополнили образ девушки клатч от Sophie Habsburg, плотные черные колготки, замшевые туфли на широком каблуке и шляпа-таблетка с пером и бантом. Макияжа на лице и Луизы не было, а из украшений она выбрала золотые серьги с жемчугом и золотое кольцо.

Леди Луиза Виндзор и ее младший брат Джеймс / © Associated Press
Леди Луиза Виндзор и ее младший брат Джеймс / Фото: Associated Press

Во время службы леди Луиза расплакалась и вытирала слезы белым платком.

Леди Луиза Виндзор и ее младший брат Джеймс / © Associated Press
Леди Луиза Виндзор и ее младший брат Джеймс / Фото: Associated Press
Леди Луиза Виндзор / © Getty Images
Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

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