Рассекречен еще один диагноз Путина: о нем рассказал приближенный к диктатору олигарх

Рассекречен еще один диагноз Путина: о нем рассказал приближенный к диктатору олигарх

Было тайно записано, как олигарх, имеющий тесные связи с Кремлем, сказал, что Владимир Путин "тяжело болен раком крови", но личность этого человека не раскрывается в целях его же безопасности.

Раньше ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. В ближайшее время лидеру Кремля даже якобы планируют сделать операцию, и он собирается "передать власть на время, пока он недееспособен".

Издание Mirror информирует о еще одном виде рака, которым якобы болеет Путин. Об этом рассказал олигарх, имеющий тесные связи с российским лидером. Имя этого источника не сообщается.

Это последнее из многих заявлений о нездоровье российского президента, которые усугубляются картинкой, которую видит весь мир. На снимках, которые облетели все СМИ на 9 мая, он выглядел слабым и неуверенным в себе.

Владимир Путин, парад 9 мая в Москве / Фото: Associated Press

Кроме того, этот информатор добавил, что "Путин полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многих других экономик и разрушил абсолютно. У него проблема с головой. "Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову", - говорит он.

Венчурный капиталист, попросивший не называть имени олигарха, сказал, что передал запись из-за своего возмущения вторжением России в Украину.

Напомним, сегодня Великобритания ввела санкции против родственников Путина и Кабаевой.

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