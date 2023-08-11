Обручальные кольца в королевской семье: почему принцы Уильям и Филипп отказались от символов любви

Поклонники принца Уильяма хорошо знают, что супруг принцессы Кейт не носит свое обручальное кольцо. О своей позиции внук королевы Елизаветы II заявил еще накануне свадьбы с Кейт Миддлтон.

Оказывается, еще до свадьбы с Кейт Миддлтон в 2011 году, принц Уильям сообщил ей о том, что носить кольцо не будет. Причина тому проста: Уильям не любит любого рода ювелирные украшения, не сделал он исключения даже для супружеского символа любви.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Кэтрин в свою очередь носит аж три кольца: тонкое кольцо из валлийского золота, помолвочное с 18-каратным сапфиром, преподнесенное ей на помолвку, и кольцо из белого золота, подаренное Уильямом в знак благодарности после рождения их первенца принца Джорджа.

Уильям и Кейт / Фото: Associated Press

Примечательно, что дед принца Уильяма - принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, тоже кольцо никогда не носил. Даже королеве не удалось уговорить Филиппа его надеть. Единственное украшение, которое в молодые годы приемлел герцог Эдинбургский - перстень с печаткой на мизинце. И то вскоре перестал носить и его.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

А вот король Чарльз не против украшений. Кольцо он носил, пребывая в браке и с принцессой Дианой, и с нынешней своей женой королевой Камиллой тоже носит. Правда, носит его Чарльз не на безымянном пальце, а на мизинце и прикрывает перстнем с печаткой.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Associated Press

Камилла и Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Гарри сломал королевскую традицию. Он надел кольцо в день своей свадьбы с Меган Маркл 19 мая 2018 года и не снимает до сих пор. Видимо и в этом вопросе Гарри решил пойти против "традиций" в королевской семье.

Меган Маркл, принц Гарри и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби / Фото: Getty Images

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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