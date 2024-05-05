Рассказала подробности: королева Камилла не позволила королю Чарльзу вернуться к работе раньше

На одном из недавних публичных мероприятий королева Камилла рассказала, что не смогла удержать короля Чарльза от такого быстрого возвращения к исполнению королевских обязанностей.
Во время приема в Букингемском дворце Камилла рассказала, что Чарльз очень хотел вернуться к своим обычным обязанностям после выздоровления от рака и был очень взволнован этим.
"Я пыталась сдерживать его во время лечения рака", - сказала королева.
Об этом 76-летняя Камилла рассказала, когда в среду днем приветствовала 300 гостей в Букингемском дворце, чтобы выразить признательность тем, кто поддерживает жертв сексуального насилия, пишет express.co.uk.
Среди гостей на этом приеме была экс-премьер-министр Тереза Мэй, а также супруга бывшего премьер-министра Бориса Джонсона – Кэрри Джонсон.
Напомним, 30 апреля король Чарльз III официально вернулся к исполнению своих обязанностей посетив вместе с супругой онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне, став его новым покровителем. Во время мероприятия король рассказал, что продолжает лечение.
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