Рассказала подробности: королева Камилла не позволила королю Чарльзу вернуться к работе раньше

На одном из недавних публичных мероприятий королева Камилла рассказала, что не смогла удержать короля Чарльза от такого быстрого возвращения к исполнению королевских обязанностей.

Во время приема в Букингемском дворце Камилла рассказала, что Чарльз очень хотел вернуться к своим обычным обязанностям после выздоровления от рака и был очень взволнован этим.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Я пыталась сдерживать его во время лечения рака", - сказала королева.

Об этом 76-летняя Камилла рассказала, когда в среду днем ​​приветствовала 300 гостей в Букингемском дворце, чтобы выразить признательность тем, кто поддерживает жертв сексуального насилия, пишет express.co.uk.

Среди гостей на этом приеме была экс-премьер-министр Тереза Мэй, а также супруга бывшего премьер-министра Бориса Джонсона – Кэрри Джонсон.

Королева Камилла и Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Напомним, 30 апреля король Чарльз III официально вернулся к исполнению своих обязанностей посетив вместе с супругой онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне, став его новым покровителем. Во время мероприятия король рассказал, что продолжает лечение.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

Читайте также: