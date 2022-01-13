Рассматриваем образ: с королевой Матильдой произошел первый модный конфуз в новом году

Рассматриваем образ: с королевой Матильдой произошел первый модный конфуз в новом году

Бельгийская королева Матильда приступила к выполнению своих королевских обязанностей в новом году.

На днях королева Матильда посетили студию PARTS в Брюсселе (студию исследований и обучения исполнительскому искусству). Ее Величество побывала в балетном классе, посмотрела презентацию и побеседовала с иностранными студентами.

Королева Матильда / Getty Images

Выглядела королева хорошо и была одета в клетчатый костюм, черные полупрозрачные колготы и красные туфли-лодочки. Образ красивый и весьма элегантный, но вот с обувью Матильда явно прогадала. Туфли сидят на ногах так, словно сильно жмут королеве, а остроносые носки счесаны.

Королева Матильда / Getty Images

Это первый королевский конфуз в этом году. Ранее Матильда за подобным замечена не была. Лишь единожды была замечена в не очень удобном платье из тонкой ткани, которое при малейшем порыве ветра прилипало к телу. Фото этого конфуза вы можете посмотреть здесь.

Королева Матильда / Getty Images

Ну а мы ждем с нетерпением 29 января, в этот день королева Бельгии Матильда отпразднует свое 49-летие.

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