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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Рассматривали цветочные клумбы в унитазах: король Чарльз и королева Камилла посетили выставку

Король и королева были запечатлены во время визита на выставку цветов Королевского садоводческого общества (RHS) в Сандрингеме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Эта выставка впервые в этом году проводится в поместье Сандрингем, расположенном в графстве Норфолк.

Королева Камилла появилась на мероприятии в зеленом платье-рубашке, которое она сочетала с туфлями на танкетке в песочном оттенке и жемчужными серьгами-висюльками в ушах.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

На фото видно, что к королеве подбежал пес и поставил на нее лапы, а Ее Величество улыбалась в этот момент. Камилла очень любит собак, и сама является хозяйкой нескольких питомцев.

Король Чарльз надел светлый песочный костюм, рубашку и галстук. На нем также была светлая рубашка в полоску и пестрый галстук цвета марсала в принт.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, недавно королева Камилла в ярком платье-рубашке посетила благотворительную организацию в Норфолке, покровительницей которой она является уже 20 лет.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
129
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