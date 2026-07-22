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Рассматривали цветочные клумбы в унитазах: король Чарльз и королева Камилла посетили выставку
Король и королева были запечатлены во время визита на выставку цветов Королевского садоводческого общества (RHS) в Сандрингеме.
Эта выставка впервые в этом году проводится в поместье Сандрингем, расположенном в графстве Норфолк.
Королева Камилла появилась на мероприятии в зеленом платье-рубашке, которое она сочетала с туфлями на танкетке в песочном оттенке и жемчужными серьгами-висюльками в ушах.
На фото видно, что к королеве подбежал пес и поставил на нее лапы, а Ее Величество улыбалась в этот момент. Камилла очень любит собак, и сама является хозяйкой нескольких питомцев.
Король Чарльз надел светлый песочный костюм, рубашку и галстук. На нем также была светлая рубашка в полоску и пестрый галстук цвета марсала в принт.
Напомним, недавно королева Камилла в ярком платье-рубашке посетила благотворительную организацию в Норфолке, покровительницей которой она является уже 20 лет.