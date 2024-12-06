Расставил точки над "и": принц Гарри откровенно ответил на вопрос вернутся ли они с Меган в Британию

Во время онлайн-саммита DealBook, организованном The New York Times в Нью-Йорке принц Гарри откровенно рассказал о том, каковы его планы относительно возвращения в Великобританию.

Гарри и Меган уехали из Лондона в январе 2020 года после того, как приняли судьбоносное решение сложить с себя все королевские полномочия. В 2023 году принц Гарри официально изменил указанную в документах страну проживания с Великобритании на США. И хотя сейчас существует риск, что Гарри не продлят визу (об этом мы рассказывали здесь), он говорит, что ему очень нравится жить в США и это именно так жизнь, которую хотела для него его мама принцесса Диана.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

"Мне очень нравится жить здесь и воспитывать здесь своих детей. Я чувствую, что это именно та жизнь, которую хотела для меня моя мама. Возможность делать то, что я могу делать со своими детьми, но чего я, несомненно, не смог бы делать в Великобритании, — это здорово. Это фантастическая возможность, и я очень благодарен за это", - сказал принц Гарри, пишет Daily Mail.

Герцога Сассекского спросили, хочет ли он остаться в США, особенно на фоне опасений за его безопасность в Соединенном Королевстве, и принц ответил: "Да".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

В этом же интервью принц Гарри впервые прокомментировал слухи о своем разводе с Меган Маркл.

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