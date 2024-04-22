Расстаются после 14 лет брака: объявлен еще один развод в королевской семье

В официальном заявлении греческой королевской семьи говорится, что принц и принцесса "выражают трудность этого решения, глубокую признательность и уважение, которые они испытывают друг к другу, а также любовь, с которой они прошли все это время. Те же ценности уважения и понимания лягут в основу их отношений в будущем, отношений глубокой и искренней дружбы. Они продолжат жить и работать в Греции, месте, где они оба чувствуют себя как дома. Семья всегда будет на их стороне. Большое спасибо за ваше уважение и осмотрительность", - цитирует заявление пары Hello!.

Принц Греции Николаос и принцесса Греции Татьяна / Фото: Getty Images

Они поженились 25 августа 2010 года, и их свадьба оказалась событием года, на ней присутствовали гости из европейских королевских домов. Церемония прошла в монастыре Айос Николаос XIX века. Вечеринка продолжилась приемом с видом на древнюю гавань на фоне кристально чистых вод Средиземного моря, омывающих пляж Гарифало.

Хотя пара прожила в браке 14 лет, за время совместной жизни у них не было детей.

В последний раз пару видели вместе 27 февраля 2024 года, когда они присутствовали в часовне Святого Георгия в Виндзоре на службе благодарения по покойному отцу Николаоса, королю Константину, который умер 10 января 2023 года.

Принц Греции Николаос и принцесса Греции Татьяна на службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре / Фото: Getty Images

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