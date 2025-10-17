ТСН в социальных сетях

211
1 мин

Растеряла яблоки: принцессу Уэльскую подловили во время забавного момента в саду

Недавно Кейт и Уильям Уэльские ездили с визитом в Северную Ирландию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Одним из мероприятий, которое посетила тогда пара был визит на сидровую компанию Long Meadow в Крейгавоне, где принцесса Уэльская помогала собирать яблоки в саду.

Журналист Рассел Джеймс в своем Instagram поделился милым видео принцессы, где видно, как с Кейт произошла смешная ситуация в процессе сбора урожая и была запечатлена ее реакция на нее.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская собирала фрукты в корзину и в процессе уронила одно яблоко, но наклоняться за ним Кейт не стала, так как в руках у нее была целая корзина фруктов, она просто улыбнулась и повернулась лицом к камерам, что и зафиксировали фотографы.

Мы также собрали милую подборку фотографий четы Уэльских с этой поездки, во время которой принцесса продемонстрировала несколько новых образов.

211
