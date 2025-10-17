- Дата публикации
Растеряла яблоки: принцессу Уэльскую подловили во время забавного момента в саду
Недавно Кейт и Уильям Уэльские ездили с визитом в Северную Ирландию.
Одним из мероприятий, которое посетила тогда пара был визит на сидровую компанию Long Meadow в Крейгавоне, где принцесса Уэльская помогала собирать яблоки в саду.
Журналист Рассел Джеймс в своем Instagram поделился милым видео принцессы, где видно, как с Кейт произошла смешная ситуация в процессе сбора урожая и была запечатлена ее реакция на нее.
Принцесса Уэльская собирала фрукты в корзину и в процессе уронила одно яблоко, но наклоняться за ним Кейт не стала, так как в руках у нее была целая корзина фруктов, она просто улыбнулась и повернулась лицом к камерам, что и зафиксировали фотографы.
Мы также собрали милую подборку фотографий четы Уэльских с этой поездки, во время которой принцесса продемонстрировала несколько новых образов.