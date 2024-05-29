Растрогала поклонников: племянница принцессы Дианы показала детское фото с сестрами

На снимке Амелия запечатлена со своей сестрой-близнецом Элизой и их старшей сестрой Китти Спенсер в школьные годы. А подписала фото так:

"Из архива. Ничего не изменилось".

Сейчас три сестры все так же дружны, как и прежде, недавно вот отдыхали в итальянской Венеции все вместе и Амелия делилась этими кадрами в своем блоге.

Сестры Спенсер / Фото: Instagram леди Амелии Спенсер

Также Амелия показывала романтичные кадры с ее мужем, когда они отпраздновали 15-ю годовщину начала их отношений. Пара встречалась много лет прежде, чем в прошлом году сыграть свадьбу в Южной Африке.

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