Растрогалась до слез: королеву Камиллу запечатлели в особый момент визита на Самоа

Королева Камилла в этот день появилась на публике в платье с черно-белым принтом от Fiona Clare, у нее на шее был красочный венок из цветов, а в руках она держала веер. Королевская чета посетила церемонию, организованную для них местными жителями, на которой Ее Величество растрогалась до слез.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король и королева получили от жителей деревни охапки подарков. Король Чарльз, выступая перед публикой сказал:

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Я всегда буду предан этой части света и надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы снова вернуться и увидеть вас. Мы увезем с собой, я обещаю вам, очень особенные воспоминания о нашем времени здесь. Мы благодарим вас за наши замечательные подарки", - цитирует слова монарха Daily Mail.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, где королева Камилла провела свой отпуск перед тем, как отправиться в тур с королем Чарльзом.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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