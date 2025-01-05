Кейт и Уильям выпустили сториз в связи с трагической гибелью пасынка бывшей няни принцев

Тигги Легг-Бурк была няней принца Уильяма и принца Гарри в период с 1993 по 1999 год. На днях стало известно, что ее пасынок Эдвард Петтифер, который был гражданином Великобритании, трагически погиб в результате теракта в Новом Орлеане в канун Нового года.

31-летний мужчина стал одним из 14 человек, погибших в результате акта терроризма. Предполагается, что Эдвард находился в городе Луизиана с другим британским гражданином, который не пострадал в результате инцидента, пишет Hello!.

Известно, что Его Величество король Чарльз связался с семьей, чтобы поделиться личными соболезнованиями. Принц Уэльский Уильям также был проинформирован и вместе с принцессой Кейт они уже выпустили публичное сообщение.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

"Кэтрин и я были шокированы и огорчены трагической смертью Эда Петтифера. Наши мысли и молитвы с семьей и всеми теми невинными людьми, пострадавшими от этого ужасающего нападения", - написали Кейт и Уильям в Instagram сториз.

59-летняя Легг-Бурк вышла замуж за отца Эдварда, бывшего офицера Колдстримского гвардейского полка Чарльза Петтифера, в 1999 году. Она работала няней у Уильяма и Гарри вскоре после расставания короля Чарльза и принцессы Дианы в 1993–1999 годах.

Тигги Легг-Бурк и принц Гарри, 1997 год / Фото: Getty Images

Семья Эдварда опубликовала заявление после его смерти, в котором говорилось: "Вся семья опустошена трагической новостью о смерти Эда в Новом Орлеане. Он был замечательным сыном, братом, внуком, племянником и другом для многих".

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