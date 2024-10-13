Разделяет его с отцом Уильямом: дядя принца Джорджа рассказал о любимом хобби наследника престола

Майк Тиндалл разделяет любовь к футболу со своим племянником принцем Джорджем – старшим сыном принца Уильяма и принцессы Кейт.
В новом интервью изданию The Telegraph бывший профессиональный игрок в регби, женатый на дочери принцессы Анны - Заре Тиндалл, рассказал о страсти 11-летнего Джорджа к футболу.
"Джордж любит футбол. Я много раз играл с ним в саду", — рассказал изданию 45-летний Майк. "Он также увлечен командой "Астон Вилла" (за нее же болеет и его отец Уильям). Где бы он ни был, он сядет и посмотрит эту игру". Кстати, принц Уильям частенько берет сына Джорджа на футбольные матчи.
Также Майк рассказал, что все члены семьи Уэльских увлекаются тем или иным видом спорта. Принцесса Уэльская Кейт, например, любит бег. Также мы знаем, что принцесса Шарлотта занимается танцами и любит балет, а принц Уильям рассказывал, что их младший сын Луи любит крикет.
Читайте также:
- Принц Джордж: скромный и очаровательный будущий король Великобритании
- Принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта не смогут путешествовать вместе: в чем причина
- Секрет имени принца Джорджа: как на самом деле Кейт и Уильям планировали назвать своего первенца