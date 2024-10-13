Разделяет его с отцом Уильямом: дядя принца Джорджа рассказал о любимом хобби наследника престола

В новом интервью изданию The Telegraph бывший профессиональный игрок в регби, женатый на дочери принцессы Анны - Заре Тиндалл, рассказал о страсти 11-летнего Джорджа к футболу.

Принцесса Кейт, принц Уильям и принц Джордж на футбольном матче / Фото: Getty Images

"Джордж любит футбол. Я много раз играл с ним в саду", — рассказал изданию 45-летний Майк. "Он также увлечен командой "Астон Вилла" (за нее же болеет и его отец Уильям). Где бы он ни был, он сядет и посмотрит эту игру". Кстати, принц Уильям частенько берет сына Джорджа на футбольные матчи.

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Getty Images

Также Майк рассказал, что все члены семьи Уэльских увлекаются тем или иным видом спорта. Принцесса Уэльская Кейт, например, любит бег. Также мы знаем, что принцесса Шарлотта занимается танцами и любит балет, а принц Уильям рассказывал, что их младший сын Луи любит крикет.

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