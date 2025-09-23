Разгневала соседей: Пиппа Миддлтон устроила громкое пати для мужа и пригласила Кейт и Уильяма

Пиппа и Джеймс Мэттьюз / © Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям были гостями на этой вечеринке, прошедшей в поместье пары в Беркшире. Пати Пиппа организовала в честь 50-летия ее супруга Джеймса Мэттьюза.

Как пишет Daily Mail, кроме принца и принцессы Уэльских на мероприятии также присутствовали бывшая участница Spice Girls Джерри Холливелл-Хорнер, ее муж, бывший руководитель команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер, брат Джеймса — Спенсер Мэтьюз и его жена Воуг Уильямс.

Пиппа Миддлтон / © Getty Images

По данным издания, тема вечеринки была «гоночной», что отражало страсть Джеймса к автоспорту. Муж Пиппы — бывший британский гонщик и член совета директоров британской команды Формулы-1 Atlassian Williams Racing.

Пати началось днем в прошлую субботу, соседи рассказали, что шум начался тем же днем ​​с демонстрации истребителя времен Второй мировой войны над их домом, что встревожило местных жителей, которые опасались, что это может растревожить их собак.

«Я думал, что это может произойти, когда сюда переехала Пиппа. Люди с деньгами», — рассказал местный житель изданию.

Другой сосед сказал, что музыка на вечеринке гремела до 1:30 ночи.

Джеймс Мэттьюз и Пиппа Миддлтон / © Getty Images

42-летняя Пиппа, ее муж и трое их детей с 2022 года живут в частном поместье в Западном Беркшире, недалеко от резиденции Уильяма и Кейт в Аделаидском коттедже в Виндзоре. Пиппа близка со своей сестрой Кейт и часто посещает разные королевские мероприятия не государственного значения.