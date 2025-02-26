Разлад между Уильямом и Гарри: королевский помощник прокомментировал ситуацию

Бывший королевский помощник Джейсон Кнауф рассказал в новом интервью о расколе между братьями принцем Уильямом и принцем Гарри.

Джейсон Кнауф, ранее работавший секретарем по связям с общественностью королевских братьев и их жен, сделал редкие комментарии в новом интервью для программы "60 Minutes Australia", которая вышла в эфир 23 февраля.

"Очень сложно выносить такие вещи на публику, но Уильям решил сохранить свои мысли по этому поводу в тайне, и я думаю, что все мы, кто его знает, должны отнестись к этому с уважением и сделать то же самое", — сказал Кнауф. "Но я скажу, конечно, это было тяжело и грустно, особенно для всех нас, кто знает их обоих", — продолжил он.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Его также спросили, может ли измениться роль принца Гарри в королевской семье, когда на престол взойдет его брат принц Уильям.

"Я не могу строить предположения о будущем. Они многого достигли вместе, и ничего из этого у них не отнять", - заявил секретарь, цитирует его слова журнал People.

Напомним, раскол между принцем Уильямом и принцем Гарри начался в 2016 году, когда Уильям выразил обеспокоенность тем, как быстро развиваются отношения Гарри с Меган Маркл. Публично о разладе в семье стало известно в 2020 году, когда Гарри и его жена Меган сообщили, что покидают Британию и складывают с себя королевские обязанности.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Также ранее эксперт высказался о работе с Меган и Гарри.

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