Разлучены войной: как объяснить ребенку, почему его отец не рядом – советы психолога

Разлучены войной: как объяснить ребенку, почему его отец не рядом – советы психолога

Война разлучила многих родителей и детей. Что делать, если ребенок не может полноценно общаться с папой и как ему помочь пережить травмирующий опыт.

Ребенок вдали от отца. Скучает, но отказывается от контакта, или сильно расстраивается во время разговора. Детский психолог Светлана Ройз рассказала на своей странице в Facebook, что с этим можно сделать.

Что нам важно помнить

То, что для нас очевидно, для ребенка совсем неясно. И нам это важно прояснить. Мы не можем вообразить, что себе додумал ребенок.

Восприятие малыша эгоцентрично. Если отца нет рядом – в восприятии ребенка может возникнуть ощущение – он меня специально бросил, он не хочет со мной быть, что-то для него важнее меня.

И нам, и самому отцу важно чаще повторять: твоему отцу (мне) так жалко, что он (я) сейчас не с тобой. Если бы мог, каждую минутку был бы рядом. Ты для нас самое важное в жизни.

Если ребенок с мамой в другом городе или стране – Отец (Я) не рядом – не потому, что так решил и тебя покинул, а потому, что он не может покинуть страну.

Ребенку важна (конечно, если папа не в ВСУ) регулярность контакта с отцом. Тогда ей легче дождаться звонка, выдержать напряжение. Регулярность – это о надежной связи.

Если отец не может позвонить по телефону, написать — ребенка важно предупредить.

Если каждый раз ребенок при ожидании близости и недостижимости его испытывает боль – он будет отказываться от него. Отстранятся от контакта. Избегать разговоров об отце.

Маме важно отвечать на вопросы об отце – давать возможность проявить страхи, говорить о том, что тоже очень скучает по мужу.

Можно спросить – а о чем бы ты хотел рассказать папе?

Важно создавать новые ритуалы близости — возможно слова при приветствии и прощании, возможно, папа сможет перед сном читать маленькую сказку или просто сказать "целую".

Чем больше паузы в общении, чем больше ожидания от контакта, тем больше может быть эмоциональная реакция – в любых проявлениях. Если паузы будут меньше – истерик, разочарование, слез может быть меньше.

Когда ребенок расстраивается – важно – поддержать его (я тоже так скучаю, мне так сложно прощаться с тобой).

И пытаться переключить его внимание на будущее – а что ты будешь делать после нашего разговора? (Помогите ребенку сформировать планы).

И сказать, когда вы можете точно выйти на контакт.

Прекрасная идея – записать короткие видеосообщения, которые возможно показывать ребенку, если нет связи. Или чтобы папа записал аудиосказку, которую можно слушать.

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